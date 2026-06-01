SRA en ligne : Archéologues, au rapport !, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

SRA en ligne : Archéologues, au rapport ! 12 – 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T06:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00 – 2026-06-14T22:58:00+02:00

Saviez-vous que les découvertes près de chez vous font l’objet de rapports détaillés ? Le SRA vous ouvre les portes de sa bibliothèque numérique. Que vous soyez passionné, étudiant ou simple curieux, explorez gratuitement des décennies d’opérations archéologiques.

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Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne [{« link »: « http://bibliotheque-numerique-sra-bretagne.huma-num.fr/s/sra-bretagne/page/accueil »}] http://bibliotheque-numerique-sra-bretagne.huma-num.fr/s/sra-bretagne/page/accueil

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© DRAC Bretagne – Service régional de l’archéologie – Centre de documentation