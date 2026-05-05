Exposition Inrap : l’archéologie du bâti, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais

Exposition Inrap : l’archéologie du bâti 13 et 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

L’archéologie du bâti a pour premier objectif de donner d’un bâti une lecture dynamique, grâce aux méthodes et aux techniques développées par l’archéologie : collecte, identification, classement, analyse et exposé des données. Cette exposition vous expliquera en quoi l’étude archéologique des vestiges permet de comprendre l’évolution des modes de vie, des techniques de construction, des styles architecturaux, en lien avec les évolutions sociales.

Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne

L’archéologie du bâti a pour premier objectif de donner d’un bâti une lecture dynamique, grâce aux méthodes et aux techniques développées par l’archéologie : collecte, identification, classement, et…

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