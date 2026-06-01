Tour de France 2026 Championnat du monde de cyclocross de quartier Sans Réserve Périgueux

Périgueux

Tour de France 2026 Championnat du monde de cyclocross de quartier

Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Organisateur: Ville de Périgueux, association VIRUS et comité de quartier du Toulon dans le cadre du Tour de France.

RDV à 17h sur le parvis Sans Réserve pour rejoindre le parc de la Source en compagnie de Ginette

Rebelle et son accordéon.

Au programme: épreuves sportives, atelier vélo école, atelier vélo solidaire participatif et final avec le spectacle de Ginette Rebelle. .

Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

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English : Tour de France 2026 Championnat du monde de cyclocross de quartier

L’événement Tour de France 2026 Championnat du monde de cyclocross de quartier Périgueux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Communal de Périgueux