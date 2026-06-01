Tour de France 2026 Championnat du monde de cyclocross de quartier Sans Réserve Périgueux
Tour de France 2026 Championnat du monde de cyclocross de quartier Sans Réserve Périgueux samedi 6 juin 2026.
Périgueux
Tour de France 2026 Championnat du monde de cyclocross de quartier
Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Organisateur: Ville de Périgueux, association VIRUS et comité de quartier du Toulon dans le cadre du Tour de France.
RDV à 17h sur le parvis Sans Réserve pour rejoindre le parc de la Source en compagnie de Ginette
Rebelle et son accordéon.
Au programme: épreuves sportives, atelier vélo école, atelier vélo solidaire participatif et final avec le spectacle de Ginette Rebelle. .
Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English : Tour de France 2026 Championnat du monde de cyclocross de quartier
L’événement Tour de France 2026 Championnat du monde de cyclocross de quartier Périgueux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Communal de Périgueux
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