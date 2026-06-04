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Tour de France 2026 Critérium course cycliste Périgueux

Tour de France 2026 Critérium course cycliste Périgueux

Tour de France 2026 Critérium course cycliste Périgueux samedi 27 juin 2026.

Adresse : Boulevards Michel Montaigne

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Périgueux

Tour de France 2026 Critérium course cycliste

Boulevards Michel Montaigne Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

À partir de 20 h. org. Cyclo club Périgueux Dordogne | gratuit

Une cinquantaine de coureurs de haut niveau s’affrontent sur un circuit fermé en plein cœur de Périgueux.

Boulevards Montaigne
Rens. 06 66 70 72 57
cycloclubperigueuxdordogne.fr   .

Boulevards Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 70 72 57 

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English : Tour de France 2026 Critérium course cycliste

L’événement Tour de France 2026 Critérium course cycliste Périgueux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Communal de Périgueux

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