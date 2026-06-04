Périgueux

Tour de France 2026 Critérium course cycliste

Boulevards Michel Montaigne Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

À partir de 20 h. org. Cyclo club Périgueux Dordogne | gratuit

Une cinquantaine de coureurs de haut niveau s’affrontent sur un circuit fermé en plein cœur de Périgueux.

Boulevards Montaigne

Rens. 06 66 70 72 57

cycloclubperigueuxdordogne.fr .

Boulevards Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 70 72 57

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English : Tour de France 2026 Critérium course cycliste

L’événement Tour de France 2026 Critérium course cycliste Périgueux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Communal de Périgueux