Tour de France 2026 Critérium course cycliste Périgueux
Tour de France 2026 Critérium course cycliste Périgueux samedi 27 juin 2026.
Périgueux
Tour de France 2026 Critérium course cycliste
Boulevards Michel Montaigne Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
À partir de 20 h. org. Cyclo club Périgueux Dordogne | gratuit
Une cinquantaine de coureurs de haut niveau s’affrontent sur un circuit fermé en plein cœur de Périgueux.
Boulevards Montaigne
Rens. 06 66 70 72 57
cycloclubperigueuxdordogne.fr .
Boulevards Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 70 72 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tour de France 2026 Critérium course cycliste
L’événement Tour de France 2026 Critérium course cycliste Périgueux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Concert Trio Caupain & Friends Centre départemental de la communication Périgueux 4 juin 2026
- Concert Violons de Prague Place de la Cité Périgueux 6 juin 2026
- VIOLONS DE PRAGUE EGLISE ST ETIENNE DE LA CITE Perigueux 6 juin 2026
- Farandole à histoires (à partir de 3 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 6 juin 2026
- Escape Game Lupin dans la ville Jardin du Thouin Périgueux 6 juin 2026