Foire Saint Martin Quartier Saint-Martin Périgueux

Périgueux

Foire Saint Martin

Quartier Saint-Martin Place Saint-Martin Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Tous les ans, avec l’aide des commerçants du quartier et depuis de nombreuses années, l’association de quartier St Martin La Gare organise et coordonne le plus grand vide grenier du département de la Dordogne. Avec plus de 500 exposants, un public toujours fidèle (entre 5000 et 6000 visiteurs chaque année), c’est l’activité la plus importante de l’association. Toute personne peut s’inscrire et demander un emplacement pour vendre toutes sortes d’affaires (professionnels, antiquaires, bouquinistes, particuliers). Les demandes étant très nombreuses, il est conseillé de s’y prendre à l’avance pour réserver un emplacement. Lors de cet évènement, l’association tient un stand alimentation et buvette pour vos repas. Commerçants et habitants du quartier sont les bienvenus pour donner un coup de main pour cette grosse manifestation. Inscription sur le www.quartiersmlg24.fr. .

Quartier Saint-Martin Place Saint-Martin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 39 73 contact@quartiersmlg24.fr

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English : Foire Saint Martin

L’événement Foire Saint Martin Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux