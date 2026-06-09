Lecture de contes et goûter La Maison 24 Périgueux

Périgueux

Lecture de contes et goûter

La Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26 18:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Moment de convivialité autour de boissons chaudes et froides, jeux de société, lectures… Renseignements au 07 84 63 28 10. .

La Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 63 28 10

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English : Lecture de contes et goûter

L’événement Lecture de contes et goûter Périgueux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Communal de Périgueux