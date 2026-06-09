Lecture de contes et goûter La Maison 24 Périgueux
Lecture de contes et goûter La Maison 24 Périgueux vendredi 26 juin 2026.
Périgueux
Lecture de contes et goûter
La Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26 18:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Moment de convivialité autour de boissons chaudes et froides, jeux de société, lectures… Renseignements au 07 84 63 28 10. .
La Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 63 28 10
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English : Lecture de contes et goûter
L’événement Lecture de contes et goûter Périgueux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Communal de Périgueux
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