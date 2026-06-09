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Lecture de contes et goûter La Maison 24 Périgueux

Lecture de contes et goûter La Maison 24 Périgueux

Lecture de contes et goûter La Maison 24 Périgueux vendredi 26 juin 2026.

Lieu : La Maison 24

Adresse : 33 Rue Gabriel Lacueille

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Lecture de contes et goûter

La Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26 18:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Moment de convivialité autour de boissons chaudes et froides, jeux de société, lectures… Renseignements au 07 84 63 28 10.   .

La Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 63 28 10 

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English : Lecture de contes et goûter

L’événement Lecture de contes et goûter Périgueux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Communal de Périgueux

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