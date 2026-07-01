Tour de France et fête nationale Étang Grenetier La Machine

Informations pratiques

La Machine

Tour de France et fête nationale

Étang Grenetier Route Industrielle du Pré Charpin La Machine Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 22:30:00

fin : 2026-07-15 23:59:00

Date(s) :

2026-07-15

Fan zone et écran géant à l’occasion du passage du Tour de France (parking Intermarché)

22h30 spectacle de drones, mis en scène par Allumée

Gratuit .

Étang Grenetier Route Industrielle du Pré Charpin La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 49 00

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English : Tour de France et fête nationale

L’événement Tour de France et fête nationale La Machine a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Sud Nivernais