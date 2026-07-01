Tour de France et fête nationale Étang Grenetier La Machine
jeudi 16 juillet 2026 · Étang Grenetier · La Machine
Informations pratiques
La Machine
Tour de France et fête nationale
Étang Grenetier Route Industrielle du Pré Charpin La Machine Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 22:30:00
fin : 2026-07-15 23:59:00
Date(s) :
2026-07-15
Fan zone et écran géant à l’occasion du passage du Tour de France (parking Intermarché)
22h30 spectacle de drones, mis en scène par Allumée
Gratuit .
Étang Grenetier Route Industrielle du Pré Charpin La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 49 00
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English : Tour de France et fête nationale
L’événement Tour de France et fête nationale La Machine a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Sud Nivernais