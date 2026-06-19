Plouguerneau

Tour de l’île Vierge, randonnée nautique en dériveur léger

Cale du Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

De 15h à 18h une trentaine de petits bateaux à voile (caravelle, zef, as de carreaux, mirror, wayfarers…) s’élanceront sur le plan d’eau pour le plaisir des yeux des baladeurs du front de mer de Lilia. Prévoyez vos jumelles !

Envie de naviguer ? inscrivez-vous avec votre bateau ou en tant qu eco équipier.e ( une bourse aux équipages mettra en relations bateaux et matelot.es). Un zodiac de la SNSM et un encadrant du Club Nautique de Plouguerneau seront présents pour assurer la sécurité et aider au balisage du parcours

A l’issue de la randonnée nautique, une soirée grand public est proposée dans le grand jardin de l’écogite d’étape de norzh ( à 300 m du front de mer) à partir de 19h

Accueil par puffins trek randonnée nautique, Rencontre avec les équipages, démonstration de petits bateau et de montage de tente de bateau, conseils de navigation et échanges de bons plans…

Buvette et barbecue participatif (apportez vos grillades!) 10 min à pied de la cale de mise à l’eau) La soirée est ouverte à tous, navigants et curieux de randonnée nautique. .

Cale du Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 84 55 72 87

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L’événement Tour de l’île Vierge, randonnée nautique en dériveur léger Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DES ABERS