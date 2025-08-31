Tour de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Chênehutte-Trèves-Cunault · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Tour de Trèves
Chênehutte-Trèves-Cunault 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ultime vestige d’un château dont les origines remontent au 15esiècle, cette tour mesure 33mètres de haut. Son rôle défensif est rappelé par la présence de meurtrière.
Accès permanent, vue de l’extérieur.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .
Chênehutte-Trèves-Cunault 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
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English :
The last vestige of a castle whose origins date back to the 15th century, this tower is 33 meters high. Its defensive role is evidenced by the presence of loopholes.
L’événement Tour de Trèves Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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