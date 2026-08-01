Tour du Limousin 2026 Départ de la 2e étape à Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues
mercredi 19 août 2026 · Salignac-Eyvigues
Informations pratiques
Salignac-Eyvigues
Tour du Limousin 2026 Départ de la 2e étape à Salignac-Eyvigues
Salignac-Eyvigues Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Mercredi 19 août 2026, vivez le Tour du Limousin au cœur du Pays de Fénelon ! Dès la matinée, profitez du village départ à Salignac-Eyvigues avec animations et présentation des coureurs de 10h40 à 12h00. Une occasion privilégiée d’approcher les équipes et de vivre l’ambiance du Tour avant le départ.
La caravane publicitaire précède le peloton d’environ 1h30.
Passages caravane / coureurs
Salignac-Eyvigues 10h40 / 12h10 ; Simeyrols 10h58 / 12h28 ; Carlux 11h02 / 12h32 ; Saint-Julien-de-Lampon 11h08 / 12h38 ; Sainte-Mondane 11h12 / 12h42 ; Veyrignac 11h16 / 12h46 ; Groléjac 11h20 / 12h50 ; Carsac-Aillac 11h23 / 12h53 ; Saint-Vincent-le-Paluel 11h34 / 13h04 ; Sainte-Nathalène 11h35 / 13h05 ; Proissans 11h42 / 13h12 ; Saint-Crépin-et-Carlucet 11h46 / 13h16 ; Saint-Geniès 11h53 / 13h23.
Après Saint-Geniès, le peloton poursuit sa route jusqu’à Lanouaille, ville d’arrivée de cette 2e étape. .
Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 21 31 41
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English : Tour du Limousin 2026 Départ de la 2e étape à Salignac-Eyvigues
L’événement Tour du Limousin 2026 Départ de la 2e étape à Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-08-10 par OT du pays de Fénelon
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