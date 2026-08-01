Informations pratiques

Salignac-Eyvigues

Tour du Limousin 2026 Départ de la 2e étape à Salignac-Eyvigues

Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Mercredi 19 août 2026, vivez le Tour du Limousin au cœur du Pays de Fénelon ! Dès la matinée, profitez du village départ à Salignac-Eyvigues avec animations et présentation des coureurs de 10h40 à 12h00. Une occasion privilégiée d’approcher les équipes et de vivre l’ambiance du Tour avant le départ.

La caravane publicitaire précède le peloton d’environ 1h30.

Passages caravane / coureurs

Salignac-Eyvigues 10h40 / 12h10 ; Simeyrols 10h58 / 12h28 ; Carlux 11h02 / 12h32 ; Saint-Julien-de-Lampon 11h08 / 12h38 ; Sainte-Mondane 11h12 / 12h42 ; Veyrignac 11h16 / 12h46 ; Groléjac 11h20 / 12h50 ; Carsac-Aillac 11h23 / 12h53 ; Saint-Vincent-le-Paluel 11h34 / 13h04 ; Sainte-Nathalène 11h35 / 13h05 ; Proissans 11h42 / 13h12 ; Saint-Crépin-et-Carlucet 11h46 / 13h16 ; Saint-Geniès 11h53 / 13h23.

Après Saint-Geniès, le peloton poursuit sa route jusqu’à Lanouaille, ville d’arrivée de cette 2e étape. .

Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 21 31 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour du Limousin 2026 Départ de la 2e étape à Salignac-Eyvigues

L’événement Tour du Limousin 2026 Départ de la 2e étape à Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-08-10 par OT du pays de Fénelon