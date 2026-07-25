Vols captifs aux jardins d’Eyrignac Journées du Patrimoine Eyrignac Salignac-Eyvigues

Informations pratiques

Salignac-Eyvigues

Vols captifs aux jardins d’Eyrignac Journées du Patrimoine

Eyrignac Eyrignac et ses jardins Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Prenez de la hauteur lors des Journées Européennes du Patrimoine avec un vol captif en montgolfière ! Depuis 30 m d’altitude, admirez les jardins, le manoir et les paysages du Périgord Noir. Vols les 19 et 20 septembre, sur réservation, avec un billet combiné visite + vol.

Grande nouveauté pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026 une montgolfière captive prendra place sur le paddock, à l’entrée des jardins.

Arrimé au sol, le ballon s’élèvera à une trentaine de mètres pour offrir une vue exceptionnelle sur les jardins, le manoir et les paysages vallonnés du Périgord Noir. ✨

️ Trois sessions de vols, en partenariat avec Vol en ballon

Samedi 19 septembre, 8h30–10h30

Samedi 19 septembre, 17h30–19h30

Dimanche 20 septembre, 8h30–10h30

Chaque ascension dure une dizaine de minutes et accueille jusqu’à quatre personnes.

Cette animation inédite est proposée sur réservation, dans le cadre d’un billet combiné visite des jardins + vol captif. Les places étant très limitées, la réservation en ligne est vivement conseillée .

Eyrignac Eyrignac et ses jardins Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Vols captifs aux jardins d’Eyrignac Journées du Patrimoine

Take to the skies during European Heritage Days with a tethered hot-air balloon ride! From a height of 30 meters, admire the gardens, the manor house, and the landscapes of the Périgord Noir. Flights on September 19 and 20, by reservation only, with a combined tour and flight ticket.

L’événement Vols captifs aux jardins d’Eyrignac Journées du Patrimoine Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-07-25 par OT du pays de Fénelon