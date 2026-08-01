Vide-grenier à Salignac Village Historique du Périgord Noir Rue du Barry Salignac-Eyvigues

Informations pratiques

Salignac-Eyvigues

Vide-grenier à Salignac Village Historique du Périgord Noir

Rue du Barry A l’ombre des noyers Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Salignac-Eyvigues accueille son vide-grenier le dimanche 26 avril, de 8h à 17h, rue du Barry à l’ombre des noyers. Venez chiner, vendre et profiter d’une ambiance conviviale avec restauration sur place. Infos et inscriptions 06 79 53 85 55.

Salignac-Eyvigues vous donne rendez-vous pour son vide-grenier le dimanche 28 juin, de 8h à 17h, au cœur du village historique du Périgord Noir.

Installé rue du Barry, à l’ombre des noyers, cet événement convivial est l’occasion idéale de chiner, vendre et partager un moment agréable en plein air. Une restauration sur place sera proposée pour profiter pleinement de la journée.

Renseignements et inscriptions 06 79 53 85 55 ou 05 53 28 89 17. .

Rue du Barry A l’ombre des noyers Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 38 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier à Salignac Village Historique du Périgord Noir

Salignac-Eyvigues is hosting its garage sale on Sunday April 26, from 8am to 5pm, in the shade of the walnut trees on rue du Barry. Come and browse, sell and enjoy a convivial atmosphere, with on-site catering. Information and registration: 06 79 53 85 55.

L’événement Vide-grenier à Salignac Village Historique du Périgord Noir Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-07-28 par OT du pays de Fénelon