Les Opusculaires XVe du Château de Salignac Château de Salignac Salignac-Eyvigues

Informations pratiques

Salignac-Eyvigues

Les Opusculaires XVe du Château de Salignac

Château de Salignac 34 rue du château Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Reconstitution historique dans le château à l’occasion des Opusculaires. Immersion dans une page de l’histoire du château, devenue vivante. Présentation de la vie courante, civile et militaire en restant fidèle à la réalité historique.

Venez découvrir le temps où les guerres pouvaient durer 100 ans

L’événement ne serait possible sans des troupes extrêmement pointues. Les Genz d’Armes 1415, les fleurs d’argents et les Oblitis Milites en font partie. Références dans le milieu, ils ont accepté le challenge et se sont lancés dans l’aventure avec nous, reconstituant le quotidien de deux coseigneurs du château, Raymond de Salignac et Bernard de Ferrières, des offices à la justice en passant par l’entraînement militaire.

A l’occasion de l’événement, la monnaie actuelle n’aura plus court. Passez au bureau de change pour récupérer guénars et agnels d’or afin de vous restaurer auprès de dame Beatrice, votre aubergiste qui saura vous sustenter avec ses recettes historiques.

Rendez-vous les 14, 15, 16 août 2026, de 10h à 18h30 et en continu sur la journée. Prévente jusqu’au 1er août .

Château de Salignac 34 rue du château Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 03 01 16

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English : Les Opusculaires XVe du Château de Salignac

Historical reenactment at the castle during the Opusculaires festival. An immersive experience that brings a chapter of the castle’s history to life. A presentation of everyday civilian and military life, remaining faithful to historical reality.

L’événement Les Opusculaires XVe du Château de Salignac Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-07-23 par OT du pays de Fénelon