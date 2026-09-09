Tour du Monde Exposition Par le pouvoir du manga Saint-Laurent-d’Olt
lundi 26 octobre 2026 · Saint-Laurent-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Laurent-d’Olt
Tour du Monde Exposition Par le pouvoir du manga
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-26
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-26
Une exposition qui chemine à travers l’histoire du Manga et de son arrivée en France pour faire découvrir comment il est devenu un véritable phénomène culturel.
Le tout agrémenté d’anecdotes et de nombreux conseils de lecture.
Du 26 au 31 octobre à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt .
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com
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English :
An exhibition that traces the history of manga and its arrival in France, exploring how it became a true cultural phenomenon.
L’événement Tour du Monde Exposition Par le pouvoir du manga Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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