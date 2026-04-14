Tour d’un potager en permaculture, Piénu Potager, Pommiers

Tour d’un potager en permaculture Dimanche 7 juin, 14h00 Piénu Potager Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte de notre potager expérimental en permaculture, au Domaine Albert, un domaine viticole en pierres dorées du Beaujolais. Dans ce petit oasis pousse légumes, fruits, aromatiques et fleurs comestibles, sans engrais ni gaspillage d’eau. Ce potager accueille des stagiaires tout au long de l’année pour se former à la permaculture.

Lors de cette visite, vous serez amené à découvrir :

Comment maximiser l’espace et la biodiversité grâce à des associations de plantes astucieuses et un sol vivant, riche en micro-organismes ,

Un lieu esthétique et productif ,

Une expérience sensorielle : Touchez, sentez, goûtez… des variétés originales et repartez avec des idées pour votre propre jardin ou balcon !

Plus d’infos : www.pienu.fr

www.instagram.com/pienu_potager/

Piénu Potager 2260 route de saint-fonds 69480 Pommiers Pommiers 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33634167947 https://www.pienu.fr/ https://www.instagram.com/pienu_potager/ [{« link »: « http://www.pienu.fr »}] Situé au Domaine Albert, un domaine viticole en pierres dorées typique du sud du Beaujolais, le potager expérimental de Piénu explore les principes de la permaculture pour allier esthétique et productivité.

Ici, les légumes, fruits, plantes aromatiques et fleurs comestibles poussent dans un écosystème soigneusement pensé, favorisant la biodiversité et le respect du sol. Pour cela, différentes techniques sont mises en œuvre :

– Densification et associations de plantes pour maximiser l’espace et renforcer les synergies naturelles

– Création d’un sol vivant, riche en micro-organismes, qui nourrit les cultures sans engrais chimiques

– Réduction drastique de la consommation d’eau

Au-delà d’être un lieu de culture, le potager est aussi un espace de transmission et d’expérimentation. Des ateliers d’initiation à la permaculture y sont régulièrement organisés, permettant à chacun de découvrir des techniques adaptées à un jardin plus durable et résilient.

À travers ce potager, Piénu propose une vision du jardinage où l’humain accompagne la nature au lieu de la contraindre, pour des récoltes généreuses et respectueuses de l’environnement.

Plus d’informations : http://www.pienu.fr/ Accès en voiture : Parking en arrivant au Domaine Albert, à gauche du grand portail noir. Le potager se trouve en contre bas.

Accès en train : Gare la plus proche « Villefranche-sur-Saône » puis 1h de marche ou 10minutes de vélo pour rejoindre le Domaine Albert.

Découverte de notre potager expérimental en permaculture, au Domaine Albert, un domaine viticole en pierres dorées du Beaujolais. Dans ce petit oasis pousse légumes, fruits, aromatiques et fleurs ni …

©piénu