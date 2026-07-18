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AGENDA · Coulonges-sur-l'Autize

Tour Poitou-Charentes Coulonges-sur-l’Autize

vendredi 28 août 2026 · Coulonges-sur-l'Autize

Tour Poitou-Charentes Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
11:45:00
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Coulonges-sur-l’Autize

Tour Poitou-Charentes

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:45:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Passage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la 4e étape reliant Saint-Symphorien à Poitiers.
Passage dans la commune COULONGES SUR L’AUTIZE Tourteron Route de Saint Pompain Rue du Calvaire Avenue de la Gare Route de Niort D744 Route d’Ardin D745
Caravane à 11h46
Coureurs à 12h59   .

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Tour Poitou-Charentes

L’événement Tour Poitou-Charentes Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine

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