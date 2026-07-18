Tour Poitou-Charentes Coulonges-sur-l’Autize
vendredi 28 août 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Tour Poitou-Charentes
Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:45:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Passage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la 4e étape reliant Saint-Symphorien à Poitiers.
Passage dans la commune COULONGES SUR L’AUTIZE Tourteron Route de Saint Pompain Rue du Calvaire Avenue de la Gare Route de Niort D744 Route d’Ardin D745
Caravane à 11h46
Coureurs à 12h59 .
Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Tour Poitou-Charentes
L’événement Tour Poitou-Charentes Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine
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