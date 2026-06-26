Tour79 arrivée d’étape Place de la Gasse Aigondigné
dimanche 12 juillet 2026 · Place de la Gasse · Aigondigné
Informations pratiques
Aigondigné
Tour79 arrivée d’étape
Place de la Gasse Mougon Aigondigné Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:30:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le village du Tour79 s’installe à Mougon le 12 juillet à l’occasion de l’arrivée de l’étape Rom-Aigondigné.
De nombreuses animations vous seront proposées
Repérage à vélo de la boucle d’Aigondigné (20km), promenades en rosalie pour tous les âges, buvette, food-truck (crêpes).
Le département des Deux-Sèvres sera présent avec un stand. Le public pourra y déguster des produits de la marque Produits des Deux-Sèvres, prendre une photo souvenir avec le photobooth, participer à un jeu-concours, découvrir les atouts du territoire deux-sévrien, s’amuser à l’espace jeux, s’immerger dans l’histoire du vélo autour d’une exposition proposée par les Archives Départementales ainsi que de profiter d’un espace détente pour la lecture et d’animations jeunesse grâce à Bonheur de Lire.
Concours de la commune la mieux décorée. .
Place de la Gasse Mougon Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 20 61 mairie@aigondigne.fr
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English : Tour79 arrivée d’étape
L’événement Tour79 arrivée d’étape Aigondigné a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois
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