Tour79 arrivée d’étape Place de la Gasse Aigondigné

Informations pratiques

Aigondigné

Tour79 arrivée d’étape

Place de la Gasse Mougon Aigondigné Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:30:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le village du Tour79 s’installe à Mougon le 12 juillet à l’occasion de l’arrivée de l’étape Rom-Aigondigné.

De nombreuses animations vous seront proposées

Repérage à vélo de la boucle d’Aigondigné (20km), promenades en rosalie pour tous les âges, buvette, food-truck (crêpes).

Le département des Deux-Sèvres sera présent avec un stand. Le public pourra y déguster des produits de la marque Produits des Deux-Sèvres, prendre une photo souvenir avec le photobooth, participer à un jeu-concours, découvrir les atouts du territoire deux-sévrien, s’amuser à l’espace jeux, s’immerger dans l’histoire du vélo autour d’une exposition proposée par les Archives Départementales ainsi que de profiter d’un espace détente pour la lecture et d’animations jeunesse grâce à Bonheur de Lire.

Concours de la commune la mieux décorée. .

Place de la Gasse Mougon Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 20 61 mairie@aigondigne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour79 arrivée d’étape

L’événement Tour79 arrivée d’étape Aigondigné a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois