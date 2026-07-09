Informations pratiques

La Petite-Pierre

Tourbi’rond Compagnie Moska (Festival de Jazz Programme Jeune public)

Ecole de La Petite Pierre La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09 11:35:00

Date(s) :

2026-08-09

Un petit point rond cherche sa forme dans le monde. Dans un jeu de cache-cache visuel et musical, cet être en construction s’amuse dans les rondeurs qui l’entourent — dos de coccinelle, roue de voiture, coquille d’escargot. Un arbre-musicien, une magicienne du papier, un livre pop-up géant et le souffle élégant du saxophone pour raconter l’éclosion d’une identité. Magique et inventif, dès le plus jeune âge.

Un petit point rond cherche sa forme dans le monde. Dans un jeu de cache-cache visuel et musical, cet être en construction s’amuse dans les rondeurs qui l’entourent — dos de coccinelle, roue de voiture, coquille d’escargot. Un arbre-musicien, une magicienne du papier, un livre pop-up géant et le souffle élégant du saxophone pour raconter l’éclosion d’une identité. Magique et inventif, dès le plus jeune âge. .

Ecole de La Petite Pierre La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30

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English :

A tiny round dot searches for its shape in the world. In a visual and musical game of hide-and-seek, this “theater-in-the-making” plays among the curves that surround it—a ladybug’s back, a car wheel, a snail’s shell. A musician-tree, a paper magician, a giant pop-up book, and the elegant sound of the saxophone come together to tell the story of the blossoming of an identity. Magical and inventive, suitable for even the youngest children.

L’événement Tourbi’rond Compagnie Moska (Festival de Jazz Programme Jeune public) La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre