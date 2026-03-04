Tourisme bleu et mangrove, lycée des droits de l’Homme, Petit-Bourg

Tourisme bleu et mangrove Jeudi 5 mars, 08h30 lycée des droits de l’Homme Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T13:30:00+01:00 – 2026-03-05T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T13:30:00+01:00 – 2026-03-05T16:00:00+01:00

Cet atelier interactif a pour but de faire découvrir l’écosystème de la mangrove, son rôle écologique essentiel, ainsi que les menaces qui pèsent sur elle. À travers des activités ludiques, les participants développent une meilleure compréhension de son importance pour la biodiversité et les populations locales.

L’atelier se déroule en trois étapes :

1. La Mangrove KEZAKO

2. Tourisme bleu et mangrove : Tous acteurs

3. Quizz intéractif

lycée des droits de l’Homme petit-bourg Petit-Bourg 97170 Guadeloupe Guadeloupe

Découvrir le rôle de la mangrove et l’importance de sa préservation pour le territoire. Echanger autour des pratique de tourisme bleu durable Mangrove Tourisme bleu maritime environnement développement durable Guadeloupe

Cluster Maritime Guadeloupe/ Adobe stock