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Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux espace culturel Alain Audis Pamproux

Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux espace culturel Alain Audis Pamproux

Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux espace culturel Alain Audis Pamproux mercredi 6 mai 2026.

Lieu : espace culturel Alain Audis

Adresse : Avenue de la Gare

Ville : 79800 Pamproux

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Pamproux

Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux

espace culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :
2026-05-06

Venez confectionner de succulentes brochettes de fruits.
Et vous pourrez retrouver différents produits ( frais, légumes, secs) à bord de Ferdinand.   .

espace culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82  lepicerieduval@soliniort.fr

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English : Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux

L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux Pamproux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre

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