Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux espace culturel Alain Audis Pamproux
Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux espace culturel Alain Audis Pamproux mercredi 6 mai 2026.
Pamproux
Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux
espace culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 16:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Venez confectionner de succulentes brochettes de fruits.
Et vous pourrez retrouver différents produits ( frais, légumes, secs) à bord de Ferdinand. .
espace culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
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English : Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux
L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux Pamproux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre
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