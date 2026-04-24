Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux espace culturel Alain Audis Pamproux

Pamproux

Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux

espace culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Venez confectionner de succulentes brochettes de fruits.

Et vous pourrez retrouver différents produits ( frais, légumes, secs) à bord de Ferdinand. .

espace culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

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English : Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux

L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux Pamproux a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre