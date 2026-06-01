Tournée des 10 ans – Voilaaa Sound System, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Tournée des 10 ans – Voilaaa Sound System Vendredi 19 juin, 19h30 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Collectif vibrionnant autour de Bruno « Patchworks » Hovart, Voilaaa Sound System baigne dans la chaleur moite des boites afro-discos seventies de Lagos, de Dakar ou d’Abidjan. On vous prévient : ses sets calibrés font chanceler les plus fervents ambiançeurs depuis une décennie. Alors, qui sera vraiment à la hauteur ?

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Collectif vibrionnant autour de Bruno « Patchworks » Hovart, Voilaaa Sound System baigne dans la chaleur moite des boites afro-discos seventies de Lagos, de Dakar ou d’Abidjan.

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