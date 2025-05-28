Tournée d’été des Hauts-de-France

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Pour la 7ème année consécutive, la Tournée d’été des HDF sera de nouveau sur les routes !

Elle s’arrêtera à Fort-Mahon-Plage le mercredi 22 août !

Au programme:

Dès 15h Animations, jeux, quizz, cadeaux, structure gonflable et Mascotte

En soirée Karaoké géant

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

English :

For the 7th year running, the HDF Summer Tour is back on the road!

It will stop at Fort-Mahon-Plage on Wednesday August 22!

On the program:

From 3pm: Entertainment, games, quizzes, gifts, inflatable structure and Mascot

Evening: Giant karaoke

L’événement Tournée d’été des Hauts-de-France Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-05-28 par OT DE FORT MAHON