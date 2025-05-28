Tournée d’été des Hauts-de-France Fort-Mahon-Plage
Tournée d’été des Hauts-de-France Fort-Mahon-Plage mercredi 22 juillet 2026.
Tournée d’été des Hauts-de-France
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Pour la 7ème année consécutive, la Tournée d’été des HDF sera de nouveau sur les routes !
Elle s’arrêtera à Fort-Mahon-Plage le mercredi 22 août !
Au programme:
Dès 15h Animations, jeux, quizz, cadeaux, structure gonflable et Mascotte
En soirée Karaoké géant
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com
English :
For the 7th year running, the HDF Summer Tour is back on the road!
It will stop at Fort-Mahon-Plage on Wednesday August 22!
On the program:
From 3pm: Entertainment, games, quizzes, gifts, inflatable structure and Mascot
Evening: Giant karaoke
