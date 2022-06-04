Tournée d’été Summer Break

Fort-Mahon-Plage Somme

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

2026-07-15

Ambiance de festival électro garantie avec trois heures de show depuis un combi-scène !

Vintage, fun, jamais vu et cadeaux seront les ingrédients de cette soirée qui fait partie d’une tournée organisée en partenariat avec Fun Radio.

Le front de mer sera transformé en Dancefloor pour divertir le public.

C’est un spectacle gratuit qui séduira les jeunes mais également les familles.

Une soirée 100% jeunes, où ils peuvent se retrouver entre amis, s’amuser, faire la fête avec le meilleur du son dancefloor, de supers dj’s guest, et une

ambiance de folie.

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

An electro-festival atmosphere guaranteed, with a three-hour show from a combi stage!

Vintage, fun, never-before-seen and giveaways are the ingredients of this evening, which is part of a tour organized in partnership with Fun Radio.

The waterfront will be transformed into a dancefloor to entertain the audience.

It’s a free show that will appeal to young people and families alike.

An evening 100% for young people, where they can get together with friends, have fun and celebrate with the best dancefloor sound, great guest DJs, and a crazy

atmosphere.

