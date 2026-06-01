Tournée estivale des Communes – Samedis du Vélo, Autre lieu, Genève
Tournée estivale des Communes – Samedis du Vélo, Autre lieu, Genève samedi 20 juin 2026.
Tournée estivale des Communes – Samedis du Vélo Samedi 20 juin, 13h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T13:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T13:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Au programme:
RDV au Préau de l’école de l’Étang, Allée des Nénuphars 6
Vélotours,
RDV dès 13h, départ 13h30
– « Architecture Verniolaise » par Muriel Grand
Cours Vélo,
RDV dès 13h30, cours 14h
– cours A — débutant – Apprendre à pédaler
– cours B — moyen – 1ʳᵉ sortie sur route
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « samedisduvelo@pro-velo-geneve.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 004177 482 78 45 »}] [{« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_vernier_v_lotour_architecture_verniolaise »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_vernier_cours_de_conduite_niveau_d_butant_20260620 »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_vernier_cours_de_conduite_niveau_moyen_20260620 »}]
La Tournée estivale des communes dans les cadre des Samedis du Vélos, proposent des activités gratuites avec : des Vélotours pour découvrir la ville autrement et des cours de vélo tous niveaux
PRO VELO Genève
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