Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournée estivale – L’Aiguillon-la-presqu’Île, L’Aiguillon-la-presqu’Île, Rue

Tournée estivale – L’Aiguillon-la-presqu’Île, L’Aiguillon-la-presqu’Île, Rue

Tournée estivale – L’Aiguillon-la-presqu’Île, L’Aiguillon-la-presqu’Île, Rue vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : L'Aiguillon-la-presqu'Île

Adresse : Rue

Ville : 80120 Rue

Département : Somme

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tournée estivale – L’Aiguillon-la-presqu’Île Vendredi 31 juillet, 09h00 L’Aiguillon-la-presqu’Île Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T09:00:00+02:00 – 2026-07-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T09:00:00+02:00 – 2026-07-31T18:00:00+02:00

L’Aiguillon-la-presqu’Île Rue Rue 80120 Somme Hauts-de-France
Des coachs de prévention vous accueilleront sur notre stand pour participer à des ateliers immersifs et ludiques afin de vous sensibiliser aux risques routiers et comment les prévenir.

À voir aussi à Rue (Somme)