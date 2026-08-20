Tournez manettes ! Bibliothèque Antipode Rennes
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes
Informations pratiques
Tournez manettes ! Bibliothèque Antipode Rennes 23 septembre et 18 novembre Ille-et-Vilaine
Jeux-vidéos
Essayez un nouveau jeu choisi par les bibliothècaires. Une bonne occasion de (re)découvrir seul ou en famille la diversité et la richesse des cultures vidéoludiques.
Dans le cadre du fil rouge Antipode «faire des vagues», nous partons à la découverte du jeu : Abzu.
Familles à partir de 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-18T17:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70
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