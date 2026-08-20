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AGENDA · Rennes

Tournez manettes ! Bibliothèque Antipode Rennes

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Antipode
Adresse
75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tournez manettes ! Bibliothèque Antipode Rennes 23 septembre et 18 novembre Ille-et-Vilaine

Jeux-vidéos

Essayez un nouveau jeu choisi par les bibliothècaires. Une bonne occasion de (re)découvrir seul ou en famille la diversité et la richesse des cultures vidéoludiques.
Dans le cadre du fil rouge Antipode «faire des vagues», nous partons à la découverte du jeu : Abzu.
Familles à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-18T17:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70


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