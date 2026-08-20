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AGENDA · Rennes

Tournez manettes ! Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Thabor-Lucien Rose · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose
Adresse
11, square Lucien Rose 35000 Rennes
Ville
35064 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tournez manettes ! Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 23 septembre – 18 novembre, certains mercredis Ille-et-Vilaine

Jeux-vidéos

Un rendez-vous pour découvrir seul en ou famille, débutant ou non, la diversité et la richesse des jeux vidéo. Au programme : une selection de jeux solo ou multijoueurs, originaux et indépendants.
Adultes & ados à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-18T17:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41


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