Tournez manettes ! Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Thabor-Lucien Rose · Rennes
Informations pratiques
Tournez manettes ! Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 23 septembre – 18 novembre, certains mercredis Ille-et-Vilaine
Jeux-vidéos
Un rendez-vous pour découvrir seul en ou famille, débutant ou non, la diversité et la richesse des jeux vidéo. Au programme : une selection de jeux solo ou multijoueurs, originaux et indépendants.
Adultes & ados à partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-18T17:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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