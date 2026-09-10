Tournez manettes !, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Informations pratiques

Tournez manettes ! Mercredi 14 octobre, 16h00 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Un rendez-vous pour découvrir seul en ou famille, débutant ou non, la diversité et la richesse des jeux vidéo. Au programme : une selection de jeux solo ou multijoueurs, originaux et indépendants.

Adultes & ados à partir de 8 ans

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr

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