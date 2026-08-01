Tournoi Beach Tennis rue du lac Pont-et-Massène
samedi 22 août 2026 · rue du lac · Pont-et-Massène
Informations pratiques
Pont-et-Massène
Tournoi Beach Tennis
rue du lac Plage Pont-et-Massène Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Club Nautique des Terres d’Auxois organise avec le Tennis Club Semurois un tournoi de Beach Tennis. Les matchs opposeront des équipes de 2 joueurs. A l’issu de la journée des lots seront offerts aux vainqueurs.
Une journée pour s’amuser!
Gratuit sur inscription auprès du Club Nautique. .
rue du lac Plage Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71 clubnautiqueterresdauxois@gmail.com
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English : Tournoi Beach Tennis
L’événement Tournoi Beach Tennis Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-29 par OT des Terres d’Auxois
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