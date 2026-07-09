Informations pratiques

Sélestat

Tournoi de Beach Tennis

Rue des Chênes Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Une belle journée de compétition sur sable, mêlant intensité, esprit d’équipe et ambiance estivale

Une belle journée de compétition sur sable, mêlant intensité, esprit d’équipe et ambiance estivale. Venez jouer, encourager ou simplement découvrir ce sport spectaculaire¿! 0 .

Rue des Chênes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 13 31 35 manu.flieg@wanadoo.fr

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English :

A great day of competition on the sand, combining intensity, team spirit and a summery atmosphere

L’événement Tournoi de Beach Tennis Sélestat a été mis à jour le 2026-07-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme