Tournoi de Beach Tennis Sélestat
dimanche 23 août 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Tournoi de Beach Tennis
Rue des Chênes Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 16:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Une belle journée de compétition sur sable, mêlant intensité, esprit d’équipe et ambiance estivale
Une belle journée de compétition sur sable, mêlant intensité, esprit d’équipe et ambiance estivale. Venez jouer, encourager ou simplement découvrir ce sport spectaculaire¿! 0 .
Rue des Chênes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 13 31 35 manu.flieg@wanadoo.fr
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English :
A great day of competition on the sand, combining intensity, team spirit and a summery atmosphere
L’événement Tournoi de Beach Tennis Sélestat a été mis à jour le 2026-07-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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