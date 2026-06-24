Agon-Coutainville

Tournoi de beach-volley

Plage du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Tournoi de beach-volley, dès 8 ans tous niveaux

De 14h30-16h30, plage du Passous à Agon-Coutainville.

Sans inscription. .

Plage du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de beach-volley

L’événement Tournoi de beach-volley Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme