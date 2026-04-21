Tournoi de Cornhole i Saint-Julien-des-Landes

Saint-Julien-des-Landes

Tournoi de Cornhole

i Salle de basket, Place de la Mairie Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 16:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

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i Salle de basket, Place de la Mairie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire jambasketclub.secretariat@gmail.com

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English :

L’événement Tournoi de Cornhole Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays des Achards