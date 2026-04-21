Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi de Cornhole i Saint-Julien-des-Landes

Tournoi de Cornhole i Saint-Julien-des-Landes vendredi 1 mai 2026.

Lieu : i

Adresse : Salle de basket, Place de la Mairie

Ville : 85150 Saint-Julien-des-Landes

Département : Vendée

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Saint-Julien-des-Landes

Tournoi de Cornhole

i Salle de basket, Place de la Mairie Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

  .

i Salle de basket, Place de la Mairie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire   jambasketclub.secretariat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de Cornhole Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays des Achards

À voir aussi à Saint-Julien-des-Landes (Vendée)