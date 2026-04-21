Tournoi de Cornhole i Saint-Julien-des-Landes
Tournoi de Cornhole i Saint-Julien-des-Landes vendredi 1 mai 2026.
Saint-Julien-des-Landes
Tournoi de Cornhole
i Salle de basket, Place de la Mairie Saint-Julien-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
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i Salle de basket, Place de la Mairie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire jambasketclub.secretariat@gmail.com
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English :
L’événement Tournoi de Cornhole Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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