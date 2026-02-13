Visite d’un jardin remarqué, Au Jardin d’Hortense, Saint-Julien-des-Landes

Visite d’un jardin remarqué 6 et 7 juin Au Jardin d’Hortense Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite libre du jardin

réponse aux questions à la fin de la visite

Au Jardin d’Hortense 5 La Mouziniere, Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire Un jeune jardin de 6000m² vous accueille avec sa pièce d’eau animée par des demoiselles et grenouilles. Dans une ambiance au naturel. Toute une gamme végétale se livre à vos yeux dont plusieurs collections ( géraniums vivaces, gougères, graminées )

©au jardin d’Hortense