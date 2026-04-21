Tournoi de fléchettes Évellys
Tournoi de fléchettes Évellys samedi 9 mai 2026.
Évellys
Tournoi de fléchettes
Remungol Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Pointage à 9h, Boisson et restauration sur place.
Organisé par Les Denver’s au bar Le Solitaire, Remungol .
Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 7 86 82 80 38
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English :
L’événement Tournoi de fléchettes Évellys a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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