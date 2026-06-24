Tournoi de foot en sixte Marcillac-la-Croisille
Tournoi de foot en sixte Marcillac-la-Croisille samedi 18 juillet 2026.
Marcillac-la-Croisille
Tournoi de foot en sixte
Stade Jacques Chirac Marcillac-la-Croisille Corrèze
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Samedi 18 juillet 2026 au stade Jacques Chirac à Marcillac-La-Croisille à partir de 11h Tournoi de foot en sixte.
40€/équipe
Buvette et restauration sur place
Organisé par l’ASMC .
Stade Jacques Chirac Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 55 09 49
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English : Tournoi de foot en sixte
L’événement Tournoi de foot en sixte Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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