Tournoi de foot en sixte Marcillac-la-Croisille samedi 18 juillet 2026.

Marcillac-la-Croisille

Tournoi de foot en sixte

Stade Jacques Chirac Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18 juillet 2026 au stade Jacques Chirac à Marcillac-La-Croisille à partir de 11h Tournoi de foot en sixte.

40€/équipe

Buvette et restauration sur place

Organisé par l’ASMC .

Stade Jacques Chirac Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 55 09 49

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English : Tournoi de foot en sixte

L’événement Tournoi de foot en sixte Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières