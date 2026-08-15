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Tournoi de foot mixte et intergénérationnel La Générale, Caserne Mellinet Nantes
samedi 19 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Avis aux amateur.rice de foot, viens participer à une compétition sportive dans le fairplay et la convivialité, et là on est bien !De 8-88 ans, équipe de 5 personnesInscription à 13h30 entre l’infirmerie et l’école Alice Guy, la compétition se déroule dans la cour de l’école Alice Guy.
La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000
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