Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Tournoi de Football

Salle Omnisport L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Tournoi de Football

Avec un animateur sportif diplômé d’état, venez participer à un tournoi de football dans la salle omnisport de L’Aiguillon-sur-Mer

Ouvert à tous .

Salle Omnisport L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

Soccer Tournament

L’événement Tournoi de Football L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud