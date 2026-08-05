Tournoi de football vétérans en salle Truchtersheim
samedi 19 décembre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
Tournoi de football vétérans en salle
rue Godofredo Perez Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-19 22:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Tournoi de football entre 10 équipes de vétérans organisé par l’Amicale des Vétérans de Truchtersheim Pfettisheim.
Tournoi de foot en salle entre équipes de vétérans.
Repas sur réservation au 06 52 20 69 97 Couscous royal
Organisé par l’Amicale des Vétérans de Truchtersheim Pfettisheim. 0 .
rue Godofredo Perez Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 20 69 97 danyfeys@orange.fr
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English :
Soccer tournament between 10 veteran teams organized by the Amicale des Vétérans de Truchtersheim Pfettisheim.
L’événement Tournoi de football vétérans en salle Truchtersheim a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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