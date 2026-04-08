TOURNOI DE JOUTES TROPHÉE LOUIS MERLE Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots
TOURNOI DE JOUTES TROPHÉE LOUIS MERLE Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots lundi 13 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
TOURNOI DE JOUTES TROPHÉE LOUIS MERLE
Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
21h
Assistez au Tournoi de joutes Trophée Louis Merle , un tournoi local ancré dans la tradition languedocienne, organisé par la Lance Sportive Palavasienne sur le canal.
Tournoi local Fête Nationale Trophée Louis MERLE
canal
Organisé par la Lance Sportive Palavasienne
Infos 04 67 07 73 34 .
Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English :
21h
Attend the Trophée Louis Merle jousting tournament, a local tournament rooted in Languedoc tradition, organized by the Lance Sportive Palavasienne on the canal.
L’événement TOURNOI DE JOUTES TROPHÉE LOUIS MERLE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34