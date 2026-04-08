TOURNOI DE JOUTES TROPHÉE LOUIS MERLE Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

TOURNOI DE JOUTES TROPHÉE LOUIS MERLE

Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

21h

Assistez au Tournoi de joutes Trophée Louis Merle , un tournoi local ancré dans la tradition languedocienne, organisé par la Lance Sportive Palavasienne sur le canal.

Tournoi local Fête Nationale Trophée Louis MERLE

canal

Organisé par la Lance Sportive Palavasienne

Infos 04 67 07 73 34 .

Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

21h

Attend the Trophée Louis Merle jousting tournament, a local tournament rooted in Languedoc tradition, organized by the Lance Sportive Palavasienne on the canal.

L’événement TOURNOI DE JOUTES TROPHÉE LOUIS MERLE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34