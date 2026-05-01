Tournoi de judo secteur centre Vosges Salle Polyvalente Bruyères

Bruyères

Tournoi de judo secteur centre Vosges

Salle Polyvalente 13 Place Henri Thomas Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Tournoi de judo pour les jeunes licenciés du secteur centre des Vosges.

vous pouvez assister au gradin pour profiter des combats et peut être nous rejoindre à la rentrée prochaine.Tout public

0 .

Salle Polyvalente 13 Place Henri Thomas Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 6 88 31 12 88

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English :

Judo tournament for young licensees from the central Vosges region.

you can watch the fights from the bleachers, and maybe join us next fall.

L’événement Tournoi de judo secteur centre Vosges Bruyères a été mis à jour le 2026-04-10 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES