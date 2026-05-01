Zic & Plum Bruyères
Zic & Plum Bruyères jeudi 7 mai 2026.
Bruyères
Zic & Plum
Place Jean Jaurès Bruyères Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-07 09:30:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-09
Zic et Plum Festival
Le nouveau festival qui décoiffe !
Voilà le nouveau festival vosgien ! Qui sommes nous ? Des amoureux de musique (Zic), de bons mots (Plum) et de fête.
16 spectacles seront à découvrir en famille ou entre amis en trois jours, dans des lieux rendus magiques pour l’occasion. Théâtre, cirque, concerts et rires !
Un programmation qui fait mouche : La Cie Punk à Moutons, Les Culs Trempés, Attol K., Les Joli(e)s Mômes, Le Chamboule Touthéâtre, entre autres !
Jeudi : spectacle payant
Vendredi/samedi : entrée libre, spectacle au chapeau
Restauration sur placeTout public
0 .
Place Jean Jaurès Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04
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English :
Zic et Plum Festival
The new hair-raising festival!
The new festival in the Vosges! Who are we? Lovers of music (Zic), good words (Plum) and festivities.
16 shows to discover with family and friends over three days, in venues made magical for the occasion. Theater, circus, concerts and laughter!
A line-up that hits the nail on the head: Cie Punk à Moutons, Les Culs Trempés, Attol K., Les Joli(e)s Mômes, Le Chamboule Touthéâtre, among others!
Thursday: paying show
Friday/Saturday: free admission, hat-trick show
Catering on site
L’événement Zic & Plum Bruyères a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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