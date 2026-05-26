Tournoi de la Champion’s League Guipry-Messac
Tournoi de la Champion’s League Guipry-Messac vendredi 12 juin 2026.
Guipry-Messac
Tournoi de la Champion’s League
81 Avenue du Port Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Chaque année, Guipry-Messac accueille la Champion’s League catégorie U10 ! De nombreux clubs professionnels seront présents, venus de toute l’Europe Anderlecht, Feyenoord, Manchester City, Juventus, FC Porto, PSV, OM, OL, Monaco… et bien d’autres !
LE FCGM vous propose une fête foraine, des shows spectaculaires, des concerts, des DJs, de la restauration mais aussi un feu d’artifice géant. L’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas à y faire un tour !
Information importante
– Le samedi 13 juin à partir de 20H, l’accès au site se fera uniquement sur présentation d’un e-billet gratuit à télécharger sur tournois.fcgm.fr
– Toute sortie après 20H sera définitive
Pour visionner le planning des matchs https://tournois.fcgm.fr/planning-des-matchs-cmb-stadium/ .
81 Avenue du Port Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 84 27 03
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English :
L’événement Tournoi de la Champion’s League Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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