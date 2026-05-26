Guipry-Messac

Tournoi de la Champion’s League

81 Avenue du Port Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Chaque année, Guipry-Messac accueille la Champion’s League catégorie U10 ! De nombreux clubs professionnels seront présents, venus de toute l’Europe Anderlecht, Feyenoord, Manchester City, Juventus, FC Porto, PSV, OM, OL, Monaco… et bien d’autres !

LE FCGM vous propose une fête foraine, des shows spectaculaires, des concerts, des DJs, de la restauration mais aussi un feu d’artifice géant. L’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas à y faire un tour !

Information importante

– Le samedi 13 juin à partir de 20H, l’accès au site se fera uniquement sur présentation d’un e-billet gratuit à télécharger sur tournois.fcgm.fr

– Toute sortie après 20H sera définitive

Pour visionner le planning des matchs https://tournois.fcgm.fr/planning-des-matchs-cmb-stadium/ .

81 Avenue du Port Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 84 27 03

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English :

L’événement Tournoi de la Champion’s League Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté