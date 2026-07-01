Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses Treignac
vendredi 31 juillet 2026 · Treignac
Informations pratiques
Treignac
Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses
Lac des Bariousses Treignac Corrèze
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 13:30:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le Club Accueil Loisirs vous donne rendez-vous pour un après-midi convivial autour d’un tournoi de pétanque !
13h30 Inscriptions sur place
14h00 Début du tournoi
Tarif 8 € par personne
Que vous soyez amateur ou passionné, venez partager un moment de détente et de bonne humeur dans un cadre exceptionnel ! .
Lac des Bariousses Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mjamblard@orange.fr
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English : Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses
L’événement Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses Treignac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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