Informations pratiques

Treignac

Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses

Lac des Bariousses Treignac Corrèze

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 13:30:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le Club Accueil Loisirs vous donne rendez-vous pour un après-midi convivial autour d’un tournoi de pétanque !

13h30 Inscriptions sur place

14h00 Début du tournoi

Tarif 8 € par personne

Que vous soyez amateur ou passionné, venez partager un moment de détente et de bonne humeur dans un cadre exceptionnel ! .

Lac des Bariousses Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mjamblard@orange.fr

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English : Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses

L’événement Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses Treignac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze