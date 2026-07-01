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AGENDA · Treignac

Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses Treignac

vendredi 31 juillet 2026 · Treignac

Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses Treignac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Lac des Bariousses
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Treignac

Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses

Lac des Bariousses Treignac Corrèze

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 13:30:00
fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Le Club Accueil Loisirs vous donne rendez-vous pour un après-midi convivial autour d’un tournoi de pétanque !
13h30 Inscriptions sur place
14h00 Début du tournoi
Tarif 8 € par personne
Que vous soyez amateur ou passionné, venez partager un moment de détente et de bonne humeur dans un cadre exceptionnel !   .

Lac des Bariousses Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   mjamblard@orange.fr

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English : Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses

L’événement Tournoi de Pétanque au Lac des Bariousses Treignac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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