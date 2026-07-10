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Tournoi de pétanque de Beaulieu Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Nantes
dimanche 6 septembre 2026 · Rue Emile Dezaunay nantes 44200 · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 10:00 –
Gratuit : non 2.5 euros – Prix de la participation par joueurs: 2.5 euros.- Tarification de la restauration et de la buvette : sur place.- inscription en ligne ou QR code. Tout public – Age maximum : 99
Venez partager un moment convivial autour de la pétanque. Il vous sera proposé grillades et boissons. Nous vous attendons nombreux et motivés.
Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Nantes 44021
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