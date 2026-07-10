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Tournoi de pétanque de Beaulieu Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Nantes

dimanche 6 septembre 2026 · Rue Emile Dezaunay nantes 44200 · Nantes

Tournoi de pétanque de Beaulieu Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Rue Emile Dezaunay nantes 44200
Adresse
rue Emile Dezaunay nantes 200
Ville
44021 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
2.5 euros - Prix de la participation par joueurs: 2.5 euros.- Tarification de la restauration et de la buvette : sur place.- inscription en ligne ou QR code.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 10:00 –
Gratuit : non 2.5 euros – Prix de la participation par joueurs: 2.5 euros.- Tarification de la restauration et de la buvette : sur place.- inscription en ligne ou QR code. Tout public – Age maximum : 99 

Venez partager un moment convivial autour de la pétanque. Il vous sera proposé grillades et boissons. Nous vous attendons nombreux et motivés.

Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Nantes 44021


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