Tournoi de pétanque de Beaulieu Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 10:00 –

Gratuit : non 2.5 euros – Prix de la participation par joueurs: 2.5 euros.- Tarification de la restauration et de la buvette : sur place.- inscription en ligne ou QR code. Tout public – Age maximum : 99

Venez partager un moment convivial autour de la pétanque. Il vous sera proposé grillades et boissons. Nous vous attendons nombreux et motivés.

Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Nantes 44021



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