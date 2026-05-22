Tournoi de pétanque du Conseil citoyen des Clos Chartres
Tournoi de pétanque du Conseil citoyen des Clos Chartres dimanche 7 juin 2026.
Chartres
Tournoi de pétanque du Conseil citoyen des Clos
Avenue François Mitterand Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Après le vif succès des trois premières éditions, le Conseil citoyen organise un nouveau tournoi de pétanque sur le boulodrome du quartier.
Inscriptions au boulodrome entre 10 h et 11 h. Joué en doublette, ce tournoi aura lieu le dimanche 7 juin avec inscriptions, prêts de boules, buvette et restauration sur place. 5 .
Avenue François Mitterand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 48 63 81 conseilcitoyen.desclos@gmail.com
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English :
After the great success of the first three editions, the Citizen’s Council is organizing a new pétanque tournament on the local boulodrome.
L’événement Tournoi de pétanque du Conseil citoyen des Clos Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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