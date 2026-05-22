Chartres

Tournoi de pétanque du Conseil citoyen des Clos

Avenue François Mitterand Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Après le vif succès des trois premières éditions, le Conseil citoyen organise un nouveau tournoi de pétanque sur le boulodrome du quartier.

Inscriptions au boulodrome entre 10 h et 11 h. Joué en doublette, ce tournoi aura lieu le dimanche 7 juin avec inscriptions, prêts de boules, buvette et restauration sur place. 5 .

Avenue François Mitterand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 48 63 81 conseilcitoyen.desclos@gmail.com

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English :

After the great success of the first three editions, the Citizen’s Council is organizing a new pétanque tournament on the local boulodrome.

L’événement Tournoi de pétanque du Conseil citoyen des Clos Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES