TOURNOI de Ping ou Tennis de Table avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron

mercredi 22 juillet 2026 · avenue de la Citadelle · Le Château-d'Oléron

Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

TOURNOI de Ping ou Tennis de Table

avenue de la Citadelle Gymnase David DOUILLET Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

1 boisson offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-08-05 00:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

Tournoi de tennis de table ouvert à tous.

Enfants, adultes, novices ou classés, êtes invités à partager des moments conviviaux autour du Ping Pong.

Tout le monde repart avec un lot, mais surtout avec le sourire et le plaisir d’une belle soirée d’été.

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avenue de la Citadelle Gymnase David DOUILLET Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 63 95 68 ets.daza@wanadoo.fr

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English : Ping Pong or Table Tennis TOURNAMENT

Table tennis tournament open to everyone.

Children, adults, beginners, and ranked players—you’re all invited to enjoy some friendly fun playing ping pong.

Everyone goes home with a prize, but most importantly with a smile and the joy of a wonderful summer evening.

L’événement TOURNOI de Ping ou Tennis de Table Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes