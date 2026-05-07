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Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous Gymnase de Grand Champ Meymac

Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous Gymnase de Grand Champ Meymac

Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous Gymnase de Grand Champ Meymac lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Gymnase de Grand Champ

Adresse : Boulevard du Roussillon

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Meymac

Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous

Gymnase de Grand Champ Boulevard du Roussillon Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous non licenciés, licenciés
Inscriptions sur place de 19H00 à 19H30
Début compétition 19H45

Sur place buffet, buvette

Page facebook Meymac Athlétic Club de Tennis de Table   .

Gymnase de Grand Champ Boulevard du Roussillon Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 69 02 99  meymacacping@gmail.com

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English : Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous

L’événement Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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