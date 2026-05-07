Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous Gymnase de Grand Champ Meymac
Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous Gymnase de Grand Champ Meymac lundi 13 juillet 2026.
Meymac
Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous
Gymnase de Grand Champ Boulevard du Roussillon Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous non licenciés, licenciés
Inscriptions sur place de 19H00 à 19H30
Début compétition 19H45
Sur place buffet, buvette
Page facebook Meymac Athlétic Club de Tennis de Table .
Gymnase de Grand Champ Boulevard du Roussillon Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 69 02 99 meymacacping@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous
L’événement Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Meymac (Corrèze)
- Troc plants Meymac 17 mai 2026
- Conférence Nos comportements face au changement climatique Meymac 18 mai 2026
- Festival arts en jardins Meymac 23 mai 2026
- Théâtre L’atelier de Jean-Claude Grumberg Meymac 25 mai 2026
- Atelier enfants Flower power Meymac 27 mai 2026