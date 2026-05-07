Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous Gymnase de Grand Champ Meymac

Meymac

Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous

Gymnase de Grand Champ Boulevard du Roussillon Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous non licenciés, licenciés

Inscriptions sur place de 19H00 à 19H30

Début compétition 19H45

Sur place buffet, buvette

Page facebook Meymac Athlétic Club de Tennis de Table .

Gymnase de Grand Champ Boulevard du Roussillon Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 69 02 99 meymacacping@gmail.com

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English : Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous

L’événement Tournoi de Tennis de Table ouvert à tous Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze