Informations pratiques

Marciac

Tournoi de tennis d’été

Tennis Club de Marciac MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-15

Avis à tous les passionnés de la petite balle jaune et aux amateurs de beaux échanges sportifs ! Du 15 au 30 août 2026, le Tennis Club de Marciac organise son grand tournoi d’été homologué.

Que vous souhaitiez fouler les courts pour performer ou simplement venir encourager les joueurs dans une ambiance conviviale au cœur de la célèbre bastide, cet événement sportif incontournable animera la fin du mois d’août à Marciac !

Les épreuves au programme

Le tournoi propose plusieurs catégories adaptées aux différents niveaux et tranches d’âge

Simple messieurs non classé à 15/1

Simple dames non classé à 15/1

Plus de 35 ans messieurs et dames non classé à 15/1

Repêchage gratuit homologué pour la catégorie non classé à 4ème série

Côté convivialité et récompenses

Pour récompenser les meilleures performances et partager des moments festifs autour des courts

Une dotation globale de 360 € de prix accompagnée de nombreux lots

Un cadre agréable avec 3 courts à disposition (2 bétons poreux et 1 gazon synthétique)

Une ambiance sportive et chaleureuse garantie tout au long de la quinzaine

Informations pratiques

Lieu Tennis Club de Marciac

Homologation T 2026 60 32 0116 00214632

Juge-arbitre Nicolas Vignau (JAT2)

Tarifs d’engagement

Adultes 17 € (ou 25 € pour 2 épreuves)

Jeunes entrant dans le tableau adulte 11 €

Inscriptions et renseignements

Via TenUp ou auprès de Nicolas Vignau par téléphone au 06.31.11.14.44 ou par email à vignau.nicolas@gmail.com

Dates limites de clôture 13 août 2026 (pour les NC 4ème série) et 22 août 2026 (pour les 3ème série). Au-delà, voir directement avec le juge-arbitre.

.

Tennis Club de Marciac MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 07 23 26 14 tennisclubmarciacais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calling all tennis enthusiasts and fans of exciting sporting matches! From August 15 to 30, 2026, the Marciac Tennis Club is hosting its major sanctioned summer tournament.

Whether you want to hit the courts to compete or simply come cheer on the players in a friendly atmosphere in the heart of the famous bastide town, this must-see sporting event will liven up the end of August in Marciac!

Events on the Schedule

The tournament features several categories tailored to different skill levels and age groups:

Men’s Singles: Unranked to 15/1

Women’s Singles: Unranked to 15/1

Men’s and Women’s Over-35: Unranked to 15/1

Free qualifying round for the unranked category in the 4th series

Social Event and Prizes

To reward the best performances and enjoy a festive atmosphere around the courts:

A total prize fund of 360 ? accompanied by numerous prizes

A pleasant setting with 3 courts available (2 clay and 1 synthetic turf)

A warm and friendly sporting atmosphere guaranteed throughout the two-week event

Practical Information

Location: Marciac Tennis Club

Certification: T 2026 60 32 0116 00214632

Tournament Director: Nicolas Vignau (JAT2)

Entry Fees:

Adults: 17 ? (or 25 ? for 2 events)

Youth entering the adult draw: 11 ?

Registration and Information:

Via TenUp or contact Nicolas Vignau by phone at 06.31.11.14.44 or by email at vignau.nicolas@gmail.com

Registration deadlines: August 13, 2026 (for NC 4th series) and August 22, 2026 (for the 3rd series). After these dates, please contact the referee directly.

L’événement Tournoi de tennis d’été Marciac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65