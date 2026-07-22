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Tournoi de tennis SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

samedi 1 août 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
SAINT-LARY-SOULAN
Adresse
Rue Mirabelle
Ville
65170 Saint-Lary-Soulan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Lary-Soulan

Tournoi de tennis

SAINT-LARY-SOULAN Rue Mirabelle Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-01

Tournoi de tennis d’été –
Tableaux dames & hommes de NC à 15/1
Droits d’engagement jeunes 14€ / adultes 18€ 1 tableau / 2 tableaux 24€
Inscription avant le 30 juillet 2026
Inscriptions au 07 82 98 24 45   .

SAINT-LARY-SOULAN Rue Mirabelle Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 98 24 45 

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English :

Summer Tennis Tournament –
Women’s & Men’s Draws: NC 0–15/1
Entry fees: juniors 14? / adults 18? 1 draw / 2 draws 24?
Register by July 30, 2026

L’événement Tournoi de tennis Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de St Lary|CDT65

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