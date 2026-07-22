Tournoi de tennis SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Tournoi de tennis

SAINT-LARY-SOULAN Rue Mirabelle Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-01

Tournoi de tennis d’été –

Tableaux dames & hommes de NC à 15/1

Droits d’engagement jeunes 14€ / adultes 18€ 1 tableau / 2 tableaux 24€

Inscription avant le 30 juillet 2026

Inscriptions au 07 82 98 24 45 .

SAINT-LARY-SOULAN Rue Mirabelle Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 98 24 45

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English :

Summer Tennis Tournament –

Women’s & Men’s Draws: NC 0–15/1

Entry fees: juniors 14? / adults 18? 1 draw / 2 draws 24?

Register by July 30, 2026

L’événement Tournoi de tennis Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de St Lary|CDT65