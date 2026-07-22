Tournoi de tennis SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
samedi 1 août 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Tournoi de tennis
SAINT-LARY-SOULAN Rue Mirabelle Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-01
Tournoi de tennis d’été –
Tableaux dames & hommes de NC à 15/1
Droits d’engagement jeunes 14€ / adultes 18€ 1 tableau / 2 tableaux 24€
Inscription avant le 30 juillet 2026
Inscriptions au 07 82 98 24 45 .
SAINT-LARY-SOULAN Rue Mirabelle Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 98 24 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer Tennis Tournament –
Women’s & Men’s Draws: NC 0–15/1
Entry fees: juniors 14? / adults 18? 1 draw / 2 draws 24?
Register by July 30, 2026
L’événement Tournoi de tennis Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de St Lary|CDT65
À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)
- Atelier découverte créatif Saint-Lary-Soulan 22 juillet 2026
- PATOULAND HARIBO au village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 22 juillet 2026
- Ouverture du moulin Débat SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 22 juillet 2026
- Atelier acrylique Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 22 juillet 2026
- Marché de nuit dans les rues du village Saint-Lary-Soulan 22 juillet 2026