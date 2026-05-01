Tournoi d’échecs à Lamorlaye Lamorlaye
Tournoi d’échecs à Lamorlaye Lamorlaye samedi 30 mai 2026.
Lamorlaye
Tournoi d’échecs à Lamorlaye
1 Rue de la Tenure Lamorlaye Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Les cavaliers de Lamorlaye, club d’échecs de Lamorlaye organise un tournoi d’échecs le samedi 30 mai à la bibliothèque de Lamorlaye.
Tous niveaux. A partir de 8 ans. Gratuit
Les cavaliers de Lamorlaye, club d’échecs de Lamorlaye organise un tournoi d’échecs le samedi 30 mai à la bibliothèque de Lamorlaye.
Tous niveaux. A partir de 8 ans. Gratuit .
1 Rue de la Tenure Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France +33 6 29 61 47 04 contact@assoagora.fr
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English :
Les cavaliers de Lamorlaye, Lamorlaye chess club, is organizing a chess tournament on Saturday May 30 at the Lamorlaye library.
All levels. Ages 8 and up. Free
L’événement Tournoi d’échecs à Lamorlaye Lamorlaye a été mis à jour le 2026-05-20 par Chantilly-Senlis Tourisme